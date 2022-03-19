Новосибирск, 19 марта, 2022, 17:50 — ИА Регнум. Новым начальником управления Федеральной службы исполнения наказаний по Новосибирской области назначен Алан Купеев. До этого он руководил управлением службы в Архангельской области.

Sfo.gov.ru Алан Купеев

Отметим, что Купеев назначен начальником новосибирского управления ФСИН России указом президента России от 3 марта 2022 года.

Он уже прибыл в регион и успел встретиться с полномочным представителем президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Анатолием Серышевым.