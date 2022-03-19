Оренбург, , 17:44 — REGNUM В Оренбурге 61-летняя женщина лишилась 177 тыс. рублей. Деньги были похищены неизвестными с её банковской карты, сообщает пресс-служба областного УМВД.

Телефонный мошенник



По данным следствия, она искала работу няней и разместила объявление в интернете. Ей позвонил неизвестный, предложил работать сиделкой и потребовал выйти на работу уже сейчас. Также он пообещал ей аванс и попросил купить продуктов питания, а для этого снять деньги в банкомате.

Уже у банкомата по указаниям звонившего пенсионерка совершила ряд операций, получила сообщение о зачислении ей денежных средств в сумме 52 тыс. рублей. А затем мошенник пояснил ей, что с этого перевода удержатся проценты и деньги нужно перевести назад. Гражданка так и поступила. А после этого заявил о том, что по ошибке перевёл деньги на другую карту, и потребовал возврата.

Полиция призывает граждан быть бдительными и осторожными. Не нужно выполнять никаких действий по инструкциям телефонных собеседников, кем бы они ни представлялись.