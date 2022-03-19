Донецк, 19 марта, 2022, 17:42 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республики (ДНР) за минувшие сутки из-за обстрелов со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли четыре мирных жителя. Об этом заявил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в эфире телеканала «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

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«За прошлые сутки у нас (в ДНР) четверо погибших, 26 раненых, — сказал Басурин. — Это все гражданские».

Как передавало ИА REGNUM, 19 марта представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило, что населенный пункт Березовское в ЛНР обстреляли представители ВСУ.