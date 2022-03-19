Новосибирск, , 17:40 — REGNUM В Новосибирске метрополитен присоединился к патриотической акции в поддержку спецоперации России. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе подземки.

В новосибирском метро Nsk-metro.ru

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«Букву Z, ставшую символом специальной военной операции, можно увидеть на вагонах подземки» — уточнили в метрополитене.

Отметим, что ранее буква Z появилась и на других видах общественного транспорта Новосибирска.