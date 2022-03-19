Москва, 19 марта 2022, 17:36 — REGNUM Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что скачков цен на жизненно важные лекарства в стране и проблем с поставками не возникает.
Министр призвал некоторых граждан, которые намерены купить лекарства с запасом на три-шесть месяцев, не делать так, потому что лекарства производятся и поставляются.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова заявила, что на сегодняшний день в России нет предпосылок к тому, что в России могут возникнуть проблемы с производством и поставкой в страну лекарственных препаратов.
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