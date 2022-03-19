Салехард, 19 марта, 2022, 17:35 — ИА Регнум. На Ямале преподаватели, работающие в сфере культуры, будут получать премии за успехи воспитанников — за победы на творческих конкурсах регионального, межрегионального, всероссийского и международного уровней.

Скрипка

Поощрение предусмотрено в форме единовременной денежной выплаты за счёт окружного бюджета. За гран-при, полученное учеником на всероссийском и международном конкурсах, размер поощрения составит 60 тыс. рублей, на окружном конкурсе — 40 тыс. рублей.

«В успехе ребёнка очень важную роль играет его наставник. У нас много талантливых педагогов, чьи воспитанники регулярно показывают выдающиеся результаты на уровне региона и страны. Безусловно, они должны получать поощрение за свою работу», — отметил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов.