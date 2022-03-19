Донецк, 19 марта, 2022, 17:33 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике (ДНР) завершены ремонтно-восстановительные работы на шахте имени Челюскинцев. Об этом 19 марта сообщает Штаб территориальной обороны ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

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«Ремонтно-восстановительные работы на шахте им. Челюскинцев завершены, — говорится в сообщении в Telegram-канале штаба. — Пострадавших нет».

Как передавало ИА REGNUM, 19 марта Штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что из-за обстрелов со стороны ВСУ обесточены две шахты в Донецке, под землей находятся 165 человек.