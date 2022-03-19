Кемерово, , 17:30 — REGNUM В Кемеровской области стартовал своеобразный марафон в поддержку русской культуры. Его участники буду читать стихи о России, патриотизме и любви к родине, рассказали ИА REGNUM в министерстве культуры и национальной политики региона.

Кузбасс Анна Алябьева © ИА REGNUM

«Прозвучат бессмертные произведения Пушкина, Лермонтова, Ахматовой, Симонова и других великих русских поэтов», — уточнили в министерстве.

Отмечается, что к акции уже присоединились творческие коллективы работников культуры.

Поучаствовать могут все желающие. Для этого нужно записать видеоролик и прочесть патриотическое стихотворение русских поэтов, разместить видео в социальных сетях с хэштегами #КуZбасс #ZаРодину #Своихнебросаем #ZаМИР #ZаПутина.