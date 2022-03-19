Блэкпул , , 17:34 — REGNUM Из-за России британские власти не отменяют для украинских беженцев визовый режим, заявила 19 марта британский министр внутренних дел Прити Пател на съезде Консервативной партии.

Прити Пател Richard Townshend

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Заявив, что сейчас нужно проявлять осмотрительность, поскольку ситуация в мире и в Европе напряжённая, Пател сказала, что отмена визового режима может привести к тому, что в страну въедут люди, которые могут «спровоцировать настоящий хаос», нанести вред британскому обществу, даже если их будет немного.

При этом британский чиновник заявила, будто бы «Россия имеет историю скрытой враждебной деятельности». Визовый режим и действующий порядок въезда в страну оправдан, именно такой режим рекомендован разведкой и структурами безопасности.

Добавим, что в Британию было к настоящему моменту разрешено въехать 8,6 тыс. человек с территории Украины.

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