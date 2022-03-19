Великобритания, 19 марта, 2022, 17:34 — ИА Регнум. Из-за России британские власти не отменяют для украинских беженцев визовый режим, заявила 19 марта британский министр внутренних дел Прити Пател на съезде Консервативной партии.

Richard Townshend Прити Пател

Следите за развитием событий в трансляции: «Во славу России!»: военная спецоперация на Украине — трансляция»

Заявив, что сейчас нужно проявлять осмотрительность, поскольку ситуация в мире и в Европе напряжённая, Пател сказала, что отмена визового режима может привести к тому, что в страну въедут люди, которые могут «спровоцировать настоящий хаос», нанести вред британскому обществу, даже если их будет немного.

При этом британский чиновник заявила, будто бы «Россия имеет историю скрытой враждебной деятельности». Визовый режим и действующий порядок въезда в страну оправданы, именно такой режим рекомендован разведкой и структурами безопасности.

Добавим, что в Британию было к настоящему моменту разрешено въехать 8,6 тыс. человек с территории Украины.