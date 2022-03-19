19 марта 2022 | Время чтения 4 мин

Евгений Цоц, , 17:46 — REGNUM На днях президент США Джозефф Байден поднял тему военных преступлений. Само собой, в контексте специальной военной операции России на Украине. В ответ американскому президенту напомнили его собственные признания, когда с высокой трибуны и перед камерами он рассказывал о личном участии в решении о бомбёжках Белграда. Байден тогда пояснял, что относится с недоверием к народу Сербии, поэтому «безумие будет продолжаться и продолжаться», пока он не начнёт поклоняться западным стандартам.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Однако бомбардировки Сербии — не единственная кровавая страница в истории Запада. 19 марта исполнилось ровно 11 лет с начала интервенции стран НАТО в суверенную Ливию. Её лидер, Муаммар аль-Каддафи, провозгласил в своей стране Джамахирию, что в переводе на русский язык означает «народная республика». Каддафи изгнал с территории государства американских и английских военных, а также агентов влияния Запада. В ответ Ливия была включена в список спонсоров терроризма, а на национального лидера не раз устраивались покушения.

В годы власти Каддафи доходы от добычи нефти, ранее разграблявшиеся западными странами, шли на повышение благосостояния ливийцев, образование и здравоохранение, а также на важные хозяйственные проекты. Например, на создание масштабной ирригационной системы, превратившей пустыни Северной Африки в цветущие сады. Ливия была одной из самых благополучных стран континента. Она лидировала по уровню ВВП на душу населения, почти не сталкивалась с инфляцией. В ней строились комфортабельные жилые дома, современные автострады и другие объекты инфраструктуры, работала мощная система социальной поддержки населения.

Муаммар аль-Каддафи U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 2nd Class Jesse B. Awalt

И так оставалось вплоть до гражданской войны — мятежа, кровавой цветной революции, получившей известность под названием «арабская весна». Протестовавшие требовали выпустить из тюрем исламских радикалов, а также одного из лидеров оппозиции. После того как их требование было выполнено, бунтовщики устроили нападения на органы государственной власти, полицейские участки, завладели оружием и взяли под контроль часть территорий Ливии. Позже стало известно, что мятежники активно поддерживались, координировались и даже обеспечивались странами Запада. Например, на захваченные повстанцами территории сбрасывалось оружие и боеприпасы.

Но поскольку даже такие усилия не могли противостоять ливийской армии, НАТО начало международную военную операцию Unified Protector. Предлогом стали преступления, якобы задуманные и совершённые Муаммаром Каддафи. Позже правозащитные организации выяснили, что обвинения были сфальсифицированы.

События развивали стремительно. 15 февраля 2011 года начались первые выступления мятежников, а уже 19 марта самолёты США, Великобритании и Франции под видом миротворцев вторглись в воздушное пространство Ливии и начали бомбардировки. Запад объяснил интервенцию резолюцией Совбеза ООН, установившей над Ливией бесполётную зону.

Вице-адмирал США Уильям Гортни объявляет на пресс-конференции о начале операции (19 марта 2011 года) Cherie Cullen — United States Air Force

Сначала атакам подверглась военная инфраструктура — системы ПВО, авиация, танковые соединения и бронетехника, а также мосты и дороги. У берегов Ливии скопились внушительные силы — корпус морской пехоты, два эсминца, две атомные подводные лодки, фрегаты и авианосцы с ударной и бомбардировочной авиацией. Ещё в первый день вторжения силы Запада запустили по целям в Ливии 114 крылатых ракет. В результате, по данным Триполи, погибли 64 человека, 150 получили ранения. Бомбардировки продолжились, и за несколько дней на страну обрушились тысячи бомб, снарядов, мин и ракет.

А 23 марта началась полноценная операция, упор в которой также делался на авиаудары, которым ливийцы не могли ответить из-за устаревшей системы ПВО. Методично уничтожались техника и живая сила армии Ливии. В атаках применялись стратегические бомбардировщики B-1B и B-2, а также летающая батарея АС-130, оснащённая крупнокалиберной артиллерией, и дроны.

Непрерывные бомбардировки, не подкреплённые наземной операцией, приводили к массовым жертвам среди мирного населения. Коалиция наносила удары по Триполи и другим городам. 1 мая в результате одной из авиаатак погибли сын Каддафи и три его внука. Вторжение НАТО в Ливию привело не только к падению власти и смерти Муаммара Каддафи, не только разлило реки крови в ливийских городах, но и привело к серьёзному расколу в обществе и новым войнам, которые полностью не завершились до сих пор, спустя 11 лет после «арабской весны».

Глава Чечни Рамзан Кадыров напомнил, что президент США Джо Байден «публично, абсолютно не стесняясь, с гордостью» предоставил доказательства своего участия в военных преступлениях в Белграде.

Рамзан Кадыров Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Именно он отдавал приказ ВВС бомбить Сирию, а позже выяснялось, что он ничего не знал о районе проведения операции и кто там находился. Помним также, как, ещё будучи сенатором, Байден неистово настаивал на необходимости вторжения в Ирак. И не забудет мир про зверства американцев в Багдаде. Именно американское оружие, которое фашисты получают по приказу Байдена, превращает сегодня в руины города Украины и несёт смерть мирным жителям», — написал глава Чечни в личном телеграм-канале.

Вся новейшая история Запада — цепочка военных преступлений, позволявших безнаказанно грабить, устанавливать свою волю и правила. И лицемерной личиной благопристойности и лживыми речами этого уже не скрыть.