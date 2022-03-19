Кемерово, 19 марта, 2022, 17:20 — ИА Регнум. В Кемеровской области коренные малочисленные народы завтра, 20 марта, начнут праздновать «Чыл-Пажи» — Новый год по Саяно-Алтайскому календарю. Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве культуры и национальной политики региона.

Анна Алябьева ИА REGNUM Кузбасс

«Этот праздник приходится на день весеннего равноденствия и отмечается проведением обрядов и национальными гуляньями», — рассказали в минкульте.

Центром празднования станет музей-заповедник «Томская писаница».