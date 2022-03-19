Москва, , 17:15 — REGNUM Участники ОПЕК+ заинтересованы в её сохранении, нет причин думать, что механизм будет свёрнут, заявил 19 марта российский министр иностранных дел Сергей Лавров на мероприятии «Лидеры России».

Сергей Лавров Mid.ru

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Лавров отметил, что по вопросу ОПЕК+ американская сторона пытается влиять на поставщиков углеводородов — Саудовскую Аравию, ОАЭ, Катар.

Однако и эти страны, и Иран, и Венесуэла однозначно дают понять, что, «когда будем рассматривать вопросы, связанные с появлением новых участников на рынке нефти, мы все привержены формату ОПЕК+». Ведь в этом формате квоты для каждого участника обсуждаются и согласовываются «на основе консенсуса».

Лавров «И я пока не вижу оснований полагать, что этот механизм будет каким-то образом разрушен. Никто в этом не заинтересован».

Глава МИД России напомнил о союзнических отношениях РФ с Венесуэлой и Ираном. Россия не предаёт союзников.

При этом США в геополитике поступают исключительно из своих интересов, причём их действия зависят почти исключительно их внутренних проблем, так что «крупнейшие проблемы просто приносятся в жертву этим электоральный циклам».

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