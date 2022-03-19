Новосибирск, 19 марта, 2022, 17:10 — ИА Регнум. В Новосибирской области военнослужащие спецназа в ходе учения организовали засаду на колонну легкобронированной техники условного противника. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО).

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«По замыслу учения, разведывательные подразделения с помощью беспилотного летательного аппарата «Элерон» выявили движение колонны легкобронированной техники в сторону населённого пункта», — рассказали в ЦВО.

Организовав огневую ловушку в пяти километрах от населённого пункта, спецназ нанёс удар по противнику.