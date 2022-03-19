Минск, 19 марта 2022, 17:06 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что если бы СССР удалось бы сохранить, то многих конфликтов в мире можно было бы избежать.
По его словам, в период существования СССР мир был многополярен, один полюс уравновешивал другой.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что ситуацией на Украине управляют представители США и Запада, которые находятся в Киеве.
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