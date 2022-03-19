Минск, , 17:06 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что если бы СССР удалось бы сохранить, то многих конфликтов в мире можно было бы избежать.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

«Если бы Советский Союз сохранился до сих пор, мы могли бы избежать всяких конфликтов в мире. Всяких. Запад и Америка всегда вынуждены были считаться с позицией Советского Союза», — сказал он в интервью японскому телеканалу TBS.

По его словам, в период существования СССР мир был многополярен, один полюс уравновешивал другой.

«Сейчас причиной того, что происходит в мире, является однополярность, является монополизация Соединёнными Штатами Америки нашей планеты», — подчеркнул президент Белоруссии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что ситуацией на Украине управляют представители США и Запада, которые находятся в Киеве.

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