Анкара, 19 марта, 2022, 16:58 — ИА Регнум. Необходимость скорейшего серьезного реформирования международной системы, в особенности Совбеза ООН, вновь подчеркнули последние процессы в различных регионах мира. Об этом 19 марта заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции по итогам встречи с коллегой из Японии Ёсимасой Хаяси в Анталье.

Министерство иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу

Глава турецкой дипломатии сообщил, что Япония — очень важный партнер для Турции.

«Позиции Турции и Японии на международных площадках близки, — сказал турецкий министр. — Наши страны действуют сообща… Мы также обменялись мнениями по ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе и особо остановились на процессах в России и Украине».

Как передавало ИА REGNUM, 17 марта в ходе телефонных переговоров российский и турецкий президенты Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили проведение Россией специальной операции на Украине.