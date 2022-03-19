Кемерово, , 16:58 — REGNUM На поставку лекарств не накладывали санкций. Об этом в своём телеграм-канале сообщил мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов.

Лекарства

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкционное давление на Россию и ответ Западу – трансляция»

«Практически ни один иностранный производитель не сообщил о том, что прекращает поставки в Россию или останавливает производство лекарств в нашей стране», — написал глава города.

Он также уточнил, что в России продолжит работать Ассоциация международных фармпроизводителей.