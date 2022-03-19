Лондон, , 16:55 — REGNUM Ошибочным стал бы шаг Британии в сторону нормализации отношений с Россией, заявил 19 марта премьер-министр королевства Борис Джонсон.

Борис Джонсон Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Он сказал, выступая перед членами Консервативной партии, что не надо «повторять ошибок 2014 года», пытаясь снова «нормализовать отношения с [президентом России Владимиром] Путиным».

Глава британского правительство проинтерпретировал политику Москвы как то, будто бы Путин испугался, что к России Запад применит «украинскую модель», то есть организует в России «цветную революцию».

Якобы российское руководство, напуганное такой перспективой, решилось на шаги по Украине. Так излагает ситуацию Джонсон.

Добавим, что российское руководство не раз заявляло, что военная спецоперация на Украине начата в помощь Донбассу и завершится тогда, когда Украина пройдёт через демилитаризацию и декнацификацию.

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