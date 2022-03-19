Москва, 19 марта 2022, 16:52 — REGNUM Покидающие России западные компании очень хотят вернуться, но боятся, о чем говорят российской стороне. Об этом заявил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Он добавил, что большинство западных компаний, объявивших об уходе из России, с самого начала думали о том, что они вернутся.
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Вместе с тем давление правительств западных стран на собственный бизнес чудовищно, уточнил Медведев.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее замдиректора Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) Владимир Миловидов назвал срок возвращения западных компаний в Россию.
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