Москва, , 16:52 — REGNUM Покидающие России западные компании очень хотят вернуться, но боятся, о чем говорят российской стороне. Об этом заявил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Дмитрий Медведев Дарья Антонова, ИА REGNUM

«Сами же компании тихо нам сообщают что-то типа «мы очень хотим вернуться, но боимся». Наш рынок терять никто не хочет — на Западе есть не только пропагандисты, но и прагматики», —написал Медведев в телеграм-канале.

Он добавил, что большинство западных компаний, объявивших об уходе из России, с самого начала думали о том, что они вернутся.

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкционное давление на Россию и ответ Западу – трансляция»

Вместе с тем давление правительств западных стран на собственный бизнес чудовищно, уточнил Медведев.

«Такое ощущение, что это происходит не в капиталистической экономике, а в период диктатуры (только не пролетариата, а вырождающегося американского истеблишмента)», — заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замдиректора Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) Владимир Миловидов назвал срок возвращения западных компаний в Россию.

Читайте также: Эксперт спрогнозировал возвращение западных компаний в Россию к лету