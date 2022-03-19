Курган, , 16:49 — REGNUM Большинство западных фармацевтических компаний остаются на российском рынке и продолжают поставки. Об этом в интервью газете «Новый мир» сообщил главный врач Курганского областного онкологического диспансера Гиви Сепиашвили.

Лекарства Fishki.net

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкционное давление на Россию и ответ Западу – трансляция»

«Сохраняются устойчивые связи с лидерами фарминдустрии, и это внушает оптимизм, так как в лечении сложных заболеваний применение современных препаратов и технологий имеет зачастую решающее значение», — подчеркнул главный врач областного онкодиспансера.

Гиви Сепиашвили отметил, что Курганская область в плане онкологической помощи в достаточной степени обеспечена высокопрофессиональным медперсоналом.

Кроме того, в Кургане завершён ремонт больниц — инфекционной и скорой медицинской помощи. Об этом сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков в своём телеграм-канале.