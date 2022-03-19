Москва, 19 марта, 2022, 16:44 — ИА Регнум. Соотечественникам необходимо радикально облегчить процедуру возвращения на Родину. Об этом сегодня, 19 марта, заявил глава МИД России Сергей Лавров ходе общения с участниками финала трека «Международный» конкурса «Лидеры России».

Gov39.ru Памятка соотечественникам-переселенцам

По его словам, репатриация в Россию должна быть оформлена законодательно, соблюдя все формальности. Но этот процесс должен быть максимально упрощён.

«Надо радикально облегчить возможность вернуться в Россию или просто приехать жить в Россию тем, кто ощущает себя россиянином», — пояснил Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, Калужская область в 2020 году заняла первое место среди субъектов Центрального федерального округа по численности прибывших соотечественников из-за рубежа.

Читайте также: Свыше 85 тыс. соотечественников переехали из-за рубежа в Калужскую область