Москва, , 16:43 — REGNUM Россия намерена укреплять взаимодействие с Китаем, заявил 19 марта министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время общения с участниками финала международного трека «Лидеры России».

Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Сейчас, конечно же, я думаю, это взаимодействие будет укрепляться, потому что в условиях, когда Запад просто грубейшим образом подрывает все устои, на которых зиждется международная система, конечно, нам надо задумываться, как двум великим державам всё-таки дальше быть в этом мире», — сказал министр.

Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что отношения России и Китая вышли на беспрецедентно высокий уровень.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее американский президент Джо Байден предупредил лидера Китая Си Цзиньпина о последствиях, которые могут возникнуть, если выяснится, что Пекин поддерживает операцию на Украине.

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