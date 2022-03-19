Москва, 19 марта 2022, 16:43 — REGNUM Россия намерена укреплять взаимодействие с Китаем, заявил 19 марта министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время общения с участниками финала международного трека «Лидеры России».
Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что отношения России и Китая вышли на беспрецедентно высокий уровень.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее американский президент Джо Байден предупредил лидера Китая Си Цзиньпина о последствиях, которые могут возникнуть, если выяснится, что Пекин поддерживает операцию на Украине.
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