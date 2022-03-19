Берлин, , 16:43 — REGNUM Газа может не хватить Германии для отопления домов и для функционирования промышленных предприятий, если окажется, что страна осталась без российских поставок, заявил 19 марта германский министр экономики Роберт Хабек.

Европа мерзнет Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Рассматривая перспективы газовых поставок в условиях санкционного напряжения с Россией, Хабек сказал, что Германии просто «не хватит газа для отопления домов и для промышленности» в случае, если страна не получит больше газа для следующей зимы и «если поставки из России прекратятся».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале марта российский вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия может запретить прокачку газа через «Северный поток» из-за заморозки «Северного потока — 2».

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