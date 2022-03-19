Мюнхен, Германия, , 16:38 — REGNUM Мюнхенская «Бавария» предложила амстердамскому «Аяксу» 25 миллионов евро за трансфер 19-летнего центрального полузащитника сборной Нидерландов Райана Гравенберха. Об этом 19 марта сообщил итальянский журналист и инсайдер Фабрицио Романо.

ФК Бавария Мюнхен

Трансферная стоимость воспитанника «Аякса», по оценкам портала transfermarkt, составляет 35 миллионов евро. Соглашение Гравенберха с амстердамским клубом рассчитано до 30 июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что в подписании 19-летнего нидерландца также были заинтересованы мадридский «Реал» и туринский «Ювентус». От «старой синьоры» руководство «Аякса» требует 35 миллионов евро за трансфер футболиста.

В текущем сезоне Райан Гравенберх принял участие в 36-ти матчах за нидерландский клуб во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и пятью результативными передачами.