Москва, , 16:34 — REGNUM «Молодая Гвардия Единой России», общественный приемные партии и «Юнармия» запускают акцию «Команда дружбы» для школьников из Донбасса.

В преддверии весенних каникул в ПВР 27 российских регионов пройдут патриотические и спортивные мероприятия выходного дня для ребят из ЛДНР

Волонтеры организуют для эвакуированных из Донбасса школьников спортивные игры, мастер-классы, походы в музеи, встречи с ветеранами и деятелями культуры. Об этом сообщил председатель «Молодой Гвардии Единой России» Антон Демидов.

«Чтобы не отвлекать детей от учебного процесса, проводить акции планируем исключительно по выходным, праздничным дням и на школьных каникулах. С наступлением тепла будем организовывать кинопоказы на свежем воздухе», — рассказал он.

По словам председателя Комиссии «Единой России» по работе с обращениями граждан, вице-спикера Госдумы Анны Кузнецовой, у некоторых детей, прибывших из Донбасса, на фоне постоянного стресса наблюдаются проблемы со здоровьем. С просьбами о необходимой помощи в общественные приемные «Единой России» обращаются их родственники.

«Мы подключаем врачей. Но еще очень важно для этих детей создать психологически благоприятную обстановку, которая поможет поскорее забыть пережитое. Походы в театр, музеи, кино, мастер-классы по выходным дням, общение со сверстниками, волонтерами, уверена, пойдут им на пользу. Мы все вместе постараемся сделать так, чтобы эти встречи были максимально яркими, интересными, наполненными и запоминающимися», — отметила Анна Кузнецова.

Основная задача сегодня — дать детям уверенность в том, что они дома, в безопасности, считает начальник Главного штаба «ЮНАРМИИ» Никита Нагорный.

«Очень важно поддержать их, помогать находить новых друзей, окружить заботой. Именно поэтому объединение наших усилий в этом благородном деле сложно переоценить. Юнармейцы всегда готовы прийти на выручку и в очередной раз подарить радость ребятам Донбасса», — подчеркнул Никита Нагорный.

Напомним, активисты «Молодой Гвардии Единой России» в качестве волонтеров оказывают помощь беженцам из ЛДНР. Молодогвардейцы совместно с общественной приемной «Единой России» оборудуют детские игровые комнаты и совместно с театрами организуют спектакли для детей беженцев.