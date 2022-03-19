Москва, 19 марта 2022, 16:34 — REGNUM «Молодая Гвардия Единой России», общественный приемные партии и «Юнармия» запускают акцию «Команда дружбы» для школьников из Донбасса.
В преддверии весенних каникул в ПВР 27 российских регионов пройдут патриотические и спортивные мероприятия выходного дня для ребят из ЛДНР
Волонтеры организуют для эвакуированных из Донбасса школьников спортивные игры, мастер-классы, походы в музеи, встречи с ветеранами и деятелями культуры. Об этом сообщил председатель «Молодой Гвардии Единой России» Антон Демидов.
По словам председателя Комиссии «Единой России» по работе с обращениями граждан, вице-спикера Госдумы Анны Кузнецовой, у некоторых детей, прибывших из Донбасса, на фоне постоянного стресса наблюдаются проблемы со здоровьем. С просьбами о необходимой помощи в общественные приемные «Единой России» обращаются их родственники.
Основная задача сегодня — дать детям уверенность в том, что они дома, в безопасности, считает начальник Главного штаба «ЮНАРМИИ» Никита Нагорный.
Напомним, активисты «Молодой Гвардии Единой России» в качестве волонтеров оказывают помощь беженцам из ЛДНР. Молодогвардейцы совместно с общественной приемной «Единой России» оборудуют детские игровые комнаты и совместно с театрами организуют спектакли для детей беженцев.