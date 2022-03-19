Москва, 19 марта, 2022, 16:34 — ИА Регнум. Госдеп США после первых истерических жестов начинает сползать со своих «непоколебимых» позиций. Об этом сегодня, 19 марта, написал зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

По его словам, уже прозвучали осторожные заявления о возможной отмене большинства санкций. Оказывается, это всего лишь «инструмент», не пригодный для постоянного использования.

«Оппоненты России всегда сами приходили к ней с просьбой вернуться за стол переговоров, именно это сейчас и происходит», — считает Медведев.

«Кризисы, санкции, угрозы и политическое давление мы проходили уже не раз — в 2008, 2014, 2018-м. В отношении СССР различные санкции вводились больше десятка раз. Мы давно перестали бояться», — отметил зампред Совета безопасности РФ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявлял, что введенные странами Запада санкции не приведут к коллапсу экономики России.

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