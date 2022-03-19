Мадрид, , 16:33 — REGNUM 34-летний центрфорвард «Реала» и сборной Франции по футболу Карим Бензема пропустил тренировку мадридского клуба перед матчем 29-го тура испанской Примеры 2021/22 с каталонской «Барселоной». Об этом 19 марта сообщил журналист Хосе Луис Санчес.

Карим Бензема Антон Зайцев

По информации источника, Бензема продолжает испытывать дискомфорт в мышцах. Участие нападающего в «Эль Классико» остается под вопросом.

Матч «Реал» — «Барселона» состоится завтра, 20 марта. Игра пройдет в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.

В текущем сезоне Карим Бензема принял участие в 25-ти турах чемпионата Испании, в которых отметился 22-мя забитыми мячами и 11-ю результативными передачами. В рамках Лиги Чемпионов УЕФА на счету француза семь голов в семи матчах.

Бензема выступает за «Реал» с 9 июля 2009 года после перехода из «Лиона» за 35 миллионов евро. Текущее соглашение Бензема со «сливочными» рассчитано до 30 июня 2023 года.