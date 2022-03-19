Ростов-на-Дону, 19 марта, 2022, 16:33 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону в результате дорожной аварии с участием пассажирского микроавтобуса пострадал один человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении ГИБДД 19 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

ДТП случилось примерно в 13:40 мск на улице Новополотской. Водитель пассажирского микроавтобуса, следовавшего по маршруту №91, предположительно, не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с попутно движущимся Volkswagen Golf. В момент аварии в салоне микроавтобуса находились 15 пассажиров.

В результате аварии травмы получил один из пассажиров микроавтобуса. Мужчина доставлен в больницу.

Полицейские проводят проверку.