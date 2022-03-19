Луганск, 19 марта, 2022, 16:29 — ИА Регнум. Населенный пункт Березовское в Луганской Народной Республике обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 19 марта сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

U.S. Army Europe ВСУ

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«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован один обстрела: … населенный пункт Новотошковское — Березовское, — говорится в сообщении. — Артиллерийское орудие 122 миллиметра (пять снарядов)».

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 19 марта представительство ДНР в СЦКК сообщило, что ВСУ выпустили по Донецку 14 снарядов.