Ереван, 19 марта, 2022, 16:28 — ИА Регнум. В центре Еревана в митинге в поддержку специальной операции России на Украине участвуют порядка 1 тыс. человек.

Alexanyan Флаги Армении и России

Следите за развитием событий в трансляции: ««Во славу России!»: военная спецоперация на Украине — трансляция»

Одним из инициаторов митинга является бывший депутат парламента Армении Айк Бабуханян, передает ТАСС.

«Мы поддерживаем российского солдата, мы едины с нашим стратегическим союзником. Когда мы защищаем Россию, защищаем нашу государственность и священную церковь», — сказал он во время акции.

Отмечается, что люди начали шествие к посольству России, чтобы выразить поддержку сотрудникам дипмиссии.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе спецоперации, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. По его словам, цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима.