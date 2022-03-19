Москва, 19 марта, 2022, 19:24 — ИА Регнум. Запад пытается использовать Закавказье, как средство отвлечения внимания России от Украины. Одновременно с этим в регионе происходит выяснение отношений между США и Великобританией. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 марта заявил политолог Аслан Рубаев.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

«Обострение обстановки в Карабахе было вызвано прямыми приказами Вашингтона и Лондона для того, чтобы рассредоточить сейчас внимание России. Чтобы Россия переключила своё внимание от Украины на эту мелкую провокацию в Закавказье. Россия не в состоянии контролировать несколько грячих точек одновременно. Если сейчас вдоль российских границ возникнет 3−4 очага напряжённости, а это знаменитая стратегия «огненного кольца», которую хотят провести американцы, мы можем рухнуть. И такие провокации будут продолжаться и дальше. А такие прозападные элементы, как Никол Пашинян, занимающие чрезвычайно высокие должности, это, конечно же, большая угроза для России. Пашинян, пока сидит у власти, будет проводить именно политику от противного, то есть ту, которая абсолютно не в интересах Армении. Он пытается говорить о каких-то союзнических отношениях с Турцией, а Турция на всё пойдёт, для того, чтобы ещё в очередной раз унизить Армению», — сказал эксперт.

Политолог отметил, что Армения потеряла субъектность во внешней политике и стала один в один, как Украина. И что Пашинян выполняет приказы либо из Вашингтона, либо из Лондона.

«Существует интересная версия, что Азербайджан выполняет требования США, а Армения — требования Великобритании. То, что сейчас происходит в Закавказье, это, скорее всего, борьба Лондона за свою зону влияния в Закавказье. Американцы очень сильно надавали британцам по рукам, и имперские амбиции Лондона просто сыпятся, и поэтому они пытаются за собой что-то закрепить в регионе, действуя через Азербайджан. А в итоге всё это оборачивается, против России», — сказал эксперт.

Напомним, что в последние дни на линии противостояния между Арменией и Азербайджаном произошло резкое обострение обстановки.