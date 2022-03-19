Москва, , 16:26 — REGNUM Бывший государственный секретарь США Джон Керри в 2014 году предлагал провести второй референдум в Крыму, чтобы западные оварищи верифицировали это голосование. Об этом сегодня, 19 марта, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на открытии в финала международного конкурса «Лидеры России».

Крым Марина Каширская © ИА REGNUM

По ловам Лаврова, Керри тогда назвал Крымский референдум 2014 года честным голосованием, которое, «провели в ускоренном темпе»

«За неделю объявили и сразу проголосовали. В связи с этим, по его словам, Керри предлагал провести еще один референдум в Крыму осенью или летом того же года и пригласить наблюдателей международных», — пояснил Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, восьмую годовщину общекрымского референдума 2014 года, по итогам которого Крым и Севастополь вернулись в состав России, отмечали на полуострове 16 марта.

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