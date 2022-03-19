Ханты-Мансийск, 19 марта, 2022, 16:21 — ИА Регнум. В Сургуте (ХМАО) прошёл автопробег в поддержку военнослужащих, которые проводят специальную операцию на Украине, а также в честь восьмой годовщины воссоединения Крыма и России. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

(сс) Z

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В рамках акции «Мы вместе» в единой колонне собрались общественники и активисты Сургута и Сургутского района — более 50 автомобилей.

Автопробег закончился флешмобом, в рамках которого участники растянули флаг и спели гимн Российской Федерации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Сургутской филармонии 18 марта прошёл торжественный концерт в честь 8-летия воссоединения Крыма и России.