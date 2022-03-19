«Ахмат» и «Локомотив» назвали стартовые составы на матч РПЛ
Грозный, 19 марта, 2022, 16:17 — ИА Регнум. Сегодня, 19 марта, в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена» футбольный клуб «Ахмат» в матче 22-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 примет московский «Локомотив». Игра начнется в 16:30 по московскому времени.
«Ахмат»: Виталий Гудиев, Дарко Тодорович, Виталий Лысцов, Мирослав Богосавац, Андрей Семенов, Антон Швец, Александр Трошечкин, Артем Тимофеев, Даниил Уткин, Бернард Бериша, Евгений Харин.
Главный тренер: Андрей Талалаев.
«Локомотив»: Даниил Худяков, Дмитрий Живоглядов, Тин Едвай, Марк Мампаси, Мацей Рыбус, Дмитрий Баринов, Гирано Керк, Рифат Жемалетдинов, Вильсон Изидор, Сергей Бабкин, Ян Кухта.
Исполняющий обязанности главного тренера: Марвин Комппер.
Бригада арбитров: Василий Казарцев | Владислав Назаров | Роман Милюченко | Игорь Низовцев | Евгений Турбин.
На данный момент «Ахмат» с десятью победами и 31-м набранными очками занимает шестую позицию в турнирной таблице чемпионата России. «Железнодорожники» с тем же количеством очков располагаются строчкой ниже.