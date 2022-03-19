Ростов-на-Дону, , 16:16 — REGNUM Флешмобы и патриотические акции состоялись в Ростове-на-Дону в честь восьмой годовщины воссоединения Крыма с Россией. Участники также выступили в поддержку специальной военной операции России на Украине, передаёт ИА REGNUM.

У входа в «Парк Революции» в Ростове-на-Дону Екатерина Булатова © ИА REGNUM

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Акцию на площадке исторического парка «Россия — моя история» горожане посвятили миру, дружбе и согласию. Участники флешмоба развернули 35-метровое полотнище флага России, а затем выстроились в латинскую букву «Z» с флажками российского триколора в руках.

Общественные организации и национально-культурные автономии провели автопробег «ZаРоссию», который завершился церемонией возложения цветов к памятнику «Героям Донбасса». Мемориал был открыт осенью 2017 года.