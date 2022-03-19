Москва, , 16:15 — REGNUM Жители США и Европы всё понимают и скоро предъявят счет властям своих стран за цену антироссийских санкций. Об этом сегодня, 19 марта, написал зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

Дмитрий Медведев Иван Шилов © ИА REGNUM

Он пояснил, что санкции против России оплачены из кошельков граждан западных стран. Но народы этих стран — не старые маразматики из их русофобского руководства

«Ситуация с ценами на энергоносители в США и Европе «запредельно плохая», а местные элиты пытаются свалить вину за это на Россию», — считает Медведев.

Как сообщало, введенные странами Запада санкции не приведут к коллапсу экономики России., считает зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

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