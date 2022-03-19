Москва, 19 марта, 2022, 16:14 — ИА Регнум. Вооруженные силы России впервые с начала специально операции на Украине применили гиперзвуковые ракеты «Кинжал», удар пришелся по складу украинских военных. Об этом 19 марта сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал»

«Восемнадцатого марта авиационным ракетным комплексом «Кинжал» с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами уничтожен крупный подземный склад ракет и авиационных боеприпасов украинских войск в населенном пункте Делятин Ивано-Франковской области», — сказал он на брифинге.

Он добавил, что военные также применили береговые ракетные комплексы «Бастион» для уничтожения центров радиотехнической разведки украинских войск в Одесской области.

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Как передавало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе спецоперации, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. По его словам, цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима.