Москва, , 16:13 — REGNUM Более 60 авиарейсов отменено и задержано в воздушных гаванях Москвы. Об этом 19 марта свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание».

Самолет

Так, по состоянию на 16:11 мск в аэропорту «Домодедово» задержано 10 рейсов, еще 17 отменено; в аэропорту «Внуково» задержано шесть авиарейсов, еще восемь отменено; в аэропорту «Шереметьево» задержан один рейс, еще 24 отменено.

Причины задержки и отмены авиарейсов в аэропортах не сообщаются.

Ранее портал «Метеоновости» сообщил, что погоду в Москве в выходные дни 19 и 20 марта определит обширный антициклон.