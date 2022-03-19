Москва, , 16:13 — REGNUM Каких-либо инициатив в сторону Запада у России больше не будет, заявил 19 марта российский министр иностранных дел Сергей Лавров на мероприятии «Лидеры России».

Сергей Лавров © ИА REGNUM

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Отметив, что, несмотря на усложнившуюся обстановку, Москва сохраняет открытость «к сотрудничеству с любыми странами, включая западные», Лавров сказал, что при этом «мы не собираемся выступать с какими-то инициативами» — «в условиях, когда Запад так себя повёл».

Глава МИД РФ предложил понаблюдать, как западные страны будут «выходить из того тупика, в который они себя загнали». Ведь в тупик пришли и «ценности» Запада, «принципы свободного рынка, неприкосновенности частной собственности, презумпции невиновности».

Лавров «Всё это растоптано. Ими самими».

Глава российской дипломатии добавил, что в международном сообществе уже задумываются, как отойти от доллара, ведь «завтра кто-то ещё может не понравиться» — Россия может оказаться не последней в списке неугодных.

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