Черноземельский район, Калмыкия, , 16:09 — REGNUM В Калмыкии уголовное дело о получении крупной взятки возбуждено в отношении заместителя начальника Черноземельской районной станции по борьбе с болезнями животных. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском управлении СКР.

Следственный комитет Скриншот страницы sledcom.ru

Следователи полагают, что с 1 января 2021 года по 31 января 2022 года замначальника районной ветеринарии получил от бизнесмена более 811 тыс. рублей в обмен на выдачу не менее 100 фиктивных свидетельств о якобы произведенной отгрузке на убойные цеха сельскохозяйственных животных, прошедших лабораторные исследования. При этом эпизоотическая ситуация места происхождения животных не учитывалась.

Фигурант уголовного дела заключён под стражу. Следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления.

Расследование уголовного дела продолжается.