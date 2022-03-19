Москва, , 16:09 — REGNUM Президент России Владимир Путин и премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию вокруг спецоперации на Украине. Об этом 19 марта сообщает пресс-служба Кремля.

Кремль

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«Обсуждена ситуация на Украине и в Донбассе в связи с проведением Россией специальной военной операции… — говорится в сообщении. — Акцентирован также неприемлемый характер военно-биологической деятельности США на Украине, которая представляет огромную опасность как для России, так и для всей Европы».

Отмечается, что премьер-министр Люксембурга проинформировал российского лидера о контактах с руководителями Украины и ряда других государств.

Как передавало ИА REGNUM, 24 февраля глава Российской Федерации Владимир Путин объявил о начале на территории Донбасса специальной военной операции, направленной на демилитаризацию и денацификацию Украины. Защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима несколько лет, является целью операции, отметил глава государства.