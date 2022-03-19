Нижний Новгород, , 16:08 — REGNUM 19 марта футбольный клуб «Нижний Новгород» под руководством Александра Кержакова в матче 22-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 сыграл вничью с московским «Спартаком». Основное время встречи завершилось со счетом 1:1.

Флаг ФК «Спартак» RonnyK

Первый мяч на 72-й минуте встречи забил 25-летний опорный полузащитник «Янг Бойз» Кристофер Мартинс Перейра, проводящий вторую половину сезона за «красно-белых» на правах аренды. Голевую передачу на свой счет записал Шамар Николсон. Через две минуты узбекистанский защитник Иброхимхалил Юлдашев сравнял счет, добив мяч в ворота после навеса с правого фланга атаки. На 76-й минуте Квинси Промес упустил возможность принести «Спартаку» победу, не сумев реализовать пенальти.

Статистика матча («Нижний Новгород"/ «Спартак»)

Удары 8/8

Удары в створ 4/4

Владение 45%/55%

Угловые 4/6

Составы команд:

«Нижний Новгород»: Артур Нигматуллин, Лукас Масоэро, Иброхимхалил Юлдашев, Никита Каккоев (Акош Кечкеш, 62'), Кирил Гоцук, Дмитрий Стоцкий (Виктор Александров, 87'), Кирилл Кравцов, Альберт Шарипов, Николай Калинский, Ричи Эннин, Тимур Сулейманов (Игорь Горбунов 71').

«Спартак»: Александр Селихов, Самуэль Жиго, Георгий Джикия, Руслан Литвинов (Александр Соболев, 87'), Дантас Айртон (Виктор Мозес, 46'), Кристофер Мартинс Перейра, Даниил Хлусевич, Роман Зобнин (Наиль Умяров, 66'), Зелимхан Бакаев (Михаил Игнатов, 66'), Шамар Николсон, Квинси Промес.

«Нижний Новгород», набрав 24 очка, укрепился на одиннадцатой строчке в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» с 27-ю очками остался на девятом месте.