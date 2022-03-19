Екатеринбург, 19 марта, 2022, 16:05 — ИА Регнум. В Екатеринбурге двое граждан похитили товар из магазина одежды. Об этом сообщает отделение по связям со СМИ местного УМВД.

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Преступление было совершено в Верх-Исетском районе города. По предварительным данным, граждане взяли товар и скрылись. Их личности удалось установить благодаря видеонаблюдению.

Двое подозреваемых признались в содеянном и рассказали, что уже сбыли товар прохожим. Теперь им предстоит уголовная ответственность за мошенничество.