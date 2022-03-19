Москва, , 16:03 — REGNUM Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предлагает Европейскому союзу полностью прекратить торговлю с Россией. Об этом он сегодня, 19 марта, заявил он на пресс-конференции глава правительства республики.

Матеуш Моравецкий Kancelaria Premiera

По его словам, наступит новое отрезвление европейских лидеров, которые на следующем заседании ЕС смогут принять новый пакет санкций.

«Польша предлагает к этому пакету санкций добавить торговую блокаду. Запрет входа в порты российских кораблей под российским флагом с российскими товары в порты, а также запрет торговли сухопутными путями», — пояснил Моравецкий.

Как сообщало, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий потребовал усилить режим антироссийских санкций.

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