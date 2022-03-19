Манчестер, Великобритания, 19 марта, 2022, 16:00 — ИА Регнум. Как сообщает журналист Николо Скира в своем Twitter-аккаунте, 29-летний фланговый нападающий Джесси Лингард и центральный полузащитник сборной Франции Поль Погба бесплатно покинут «Манчестер Юнайтед» ближайшим летом.

Светлана Бекетова Поль Погба

Ранее сообщалось, что Поль Погба планирует принять решение о своем будущем в составе «красных дьяволов» после завершения текущего сезона. На француза претендуют мадридский «Реал» и туринский «Ювентус».

В текущем сезоне на счету Лингарда 3 (2+1) очка по системе гол+пас в девятнадцати матчах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах. Поль Погба, сыграв в 23-х матчах, отметился одним забитым мячом и девятью результативными передачами.

Поль Погба выступает за «Манчестер Юнайтед» 9 августа 2016 года после перехода из туринского «Ювентуса» за 105 миллионов евро.