Париж, , 15:56 — REGNUM Руководство «Ньюкасла» из Английской Премьер-лиги заинтересовано в подписании 30-летнего вингера «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймара. Об этом 19 марта сообщило издание Sport.es.

Неймар

Ранее сообщалось, что руководство парижского клуба недовольно игрой Неймара и намерено предпринять попытку продать бразильца в ближайшее летнее трансферное окно.

В текущем сезоне на счету Неймара лишь 9 (5+4) очков по системе гол+пас в 20-ти матчах за «Пари Сен-Жермен» во всех турнирах. Однако в составе сборной Бразилии нападающий отметился семью забитыми мячами и восемью результативными передачами в девяти турах отборочного турнира к Чемпионату Мира 2022 года.

Неймар выступает за «ПСЖ» с 3 августа 2017 года после перехода из каталонской «Барселоны» за 222 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость бразильского флангового нападающего, по оценкам портала transfermarkt, составляет 90 миллионов евро.