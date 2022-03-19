Москва, , 15:55 — REGNUM Количество планируемых на 2022 год запусков российских ракет-носителей сократилось до 20 из-за отказа от сотрудничества с европейскими организациями. Об этом сообщил журналистам генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин 19 марта.

Разработки Роскосмоса Roscosmos.ru

Первоначально в госкорпорации планировали провести в 2022 году около 30 запусков ракет космического назначения. После начала специальной военной операции на Украине страны ЕС ввели санкции в отношении отечественной ракетно-космической отрасли.

В ответ в Роскосмосе отказались от сотрудничества с Европейским космическим агентством по организации запусков с космодрома Куру. Также были отменены ещё несколько коммерческих стартов в интересах европейских заказчиков.

«Итого где-то 20 пусков будет у нас», — заявил Рогозин.

Ранее оперативный штаб Роскосмоса определил новые приоритеты государственной корпорации в условиях антироссийских санкций. Приоритетной задачей признана необходимость наращивания количества спутников дистанционного зондирования Земли, связи и ретрансляции.

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