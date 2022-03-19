Ростов-на-Дону, , 15:50 — REGNUM Сотрудники международного аэропорта «Платов» (Ростов-на-Дону), работа которого временно приостановлена с 24 февраля, подключились к работе волонтёрского штаба #МыВместе.

Аэропорт «Платов» Екатерина Булатова © ИА REGNUM

«Во времена испытаний наш народ всегда сплачивался, объединялся. Аэропорт просто не мог остаться в стороне от этого движения и предложил помощь штабу #МыВместе. Для наших сотрудников работа волонтерами — это, прежде всего, возможность почувствовать себя востребованными на время вынужденных простоев», — отметил исполнительный директор аэропорта «Платов» Александр Серов.

30 сотрудников различных служб воздушной гавани ежедневно оказывают помощь волонтёрам на складе единого центра гуманитарной помощи. «Платовцы» разгружают, сортируют и собирают наборы гуманитарной помощи для мирных жителей, эвакуированных из республик Донбасса и с Украины.