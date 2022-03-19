Лондон, , 15:48 — REGNUM Как сообщает итальянская газета La Gazzetta dello Sport, 29-летний центральный защитник лондонского «Челси» и сборной Германии по футболу Антонио Рюдигер согласовал с туринским «Ювентусом» четырехлетний контракт.

Рюдигер перейдет в клуб из Серии А летом 2022 года на правах свободного агента, так как контракт футболиста с «пенсионерами» истекает 30 июня.

В текущем сезоне Антонио Рюдигер принял участие в 38-ми матчах за «Челси» во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и одной результативной передачей. Также на счету немецкого футболиста семь желтых карточек.

Рюдигер выступает за «Челси» с 9 июля 2017 года после перехода из «Ромы» за 35 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость футболиста, по оценкам немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 35 миллионов евро.