Севастополь, 19 марта, 2022, 15:46 — ИА Регнум. Клип на песню «Встанем» с участием детей из Донбасса снят в Севастополе ко Дню воссоединения Крыма с Россией. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в телеграм-канале.

Екатерина Булатова ИА REGNUM Россия! Донбасс! Крым!

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Клип снят на песню «Встанем» Ярослава Дронова (SHAMAN), впервые опубликованную автором 23 февраля 2022 года.

«Песню исполняют Заслуженная артистка России Ольга Панкратова, Заслуженная артистка России Юлия Панова и наша юная звездочка Вероника Сыромля. В начале клипа вы увидите интервью с детьми, прибывшими в Севастополь из Донбасса. Интервью о жизни, мечтах, планах и переживаниях. Взгляните в глаза очаровательной Златы, услышьте мечты взрослого не по годам Вити и проникнитесь воспоминаниями Платона, от которых сжимается сердце. Сейчас эти дети, как и многие другие, здесь, в Севастополе, в безопасности», — написал Развожаев.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 марта в Крыму, Севастополе и по всей России широко отпраздновали восьмую годовщину возвращения полуострова. В Севастополе состоялся многочасовой концерт, в ходе которого собиралась гуманитарная помощь для Донбасса.